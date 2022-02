8-jähriges Mädchen tot in Berner Wald gefunden – Polizei ermittel

Todesfall Achtjähriges Mädchen tot in Berner Wald gefunden – Polizei ermittelt Im Könizbergwald bei Niederwangen wurde am Dienstagabend ein totes Mädchen gefunden. Noch ist vieles unklar: Die Polizei kann weder einen Unfall noch ein Verbrechen ausschliessen. 02.02.2022, 08.24 Uhr

Die Berner Kantonspolizei ermittelt wegen eines toten Mädchens in Niederwangen. (Symbolbild) Keystone

Die Berner Kantonspolizei erhielt gegen 19.15 Uhr die Meldung zu einem leblosen Mädchen in dem Wald am Stadtrand von Bern auf Boden der Gemeinde Köniz. Trotz Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte musste eine Ärztin kurze Zeit später den Tod des achtjährigen Mädchens aus dem Kanton Bern feststellen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Aktuell könnten weder ein Unfall noch eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. Vor Ort waren am Montagabend und in der Nacht auf Mittwoch Kriminaltechniker, ein Hundeführer, das Institut für Rechtsmedizin und ein Care Team im Einsatz. (abi)