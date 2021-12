Prävention Auf dem Traktor wird nur selten ein Sicherheitsgurt getragen Nur 5 Prozent der Lenkerinnen und Lenker von landwirtschaftlichen Fahrzeugen gurten sich immer an. Der Bauernverband führt seine Gurtenkampagne deshalb auch 2022 fort. 06.12.2021, 14.33 Uhr

Nur die Hälfte der landwirtschaftlichen Fahrzeuge in der Schweiz ist überhaupt mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. (Symbolbild) Keystone

Seit Anfang 2020 führt der Schweizerische Bauernverband (SBV) zusammen mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft eine Kampagne für das Gurtentragen auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Eine Onlineumfrage sollte nun die Wirkung der Kampagne aufzeigen. Dabei zeigte sich, dass in der Schweiz viele Traktoren und andere Landmaschinen gar keine Sicherheitsgurte haben, wie der Bauernverband am Montag mitteilte. Nur 42 Prozent der Fahrzeuge seien mit Gurt gekauft, 11 Prozent später nachgerüstet worden. «Bei fast der Hälfte fehlt folglich der Sicherheitsgurt», heisst es in der Mitteilung.

Nur jeder fünfte Betrieb habe alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit Gurten ausgerüstet. 55 Prozent der Befragten tragen den Gurt selten oder nie. 24 Prozent schnallen sich ab und zu an, 17 Prozent meistens und nur 5 Prozent immer. Die Kampagne soll deshalb 2022 fortgesetzt werden. «Wie wichtig der kleine Klick beim Anschnallen ist, zeigten auch in diesem Jahr wieder etliche Unfälle infolge Fahrzeugsturz: angegurtete Personen kamen in der Regel mit leichten oder gar keinen Verletzungen davon», heisst es in der Mitteilung: «Fahrzeugstürze ohne getragenen Sicherheitsgurt hingegen hatten oft schwere bis tödliche Folgen.»

Als mögliche Motivation für das Gurttragen gaben in der Umfrage 29 Prozent die Vorbildfunktion für Mitarbeitende und Lernende an. 20 Prozent gaben an, ein Gurtenobligatorium sei für sie der beste Motivator. Befragt wurden in der Onlineumfrage 2088 Personen. (wap)