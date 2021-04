Unfall Zermatt: Wanderer stürzt im Gebirge und stirbt Bei einem Wanderunfall in Zermatt kam ein 26-jähriger Mann ums Leben. Er verletzte sich bei einem Sturz über Schnee und Felsen schwer und verstarb darauf im Spital. 06.04.2021, 11.27 Uhr

Eine Helikopter-Crew der Air Zermatt konnte den Verunfallten bergen und ins Spital fliegen. Dort verstarb der Mann später. (Symbolbild) Keystone

(abi) Der Unfall geschah am Karfreitag kurz vor 17 Uhr auf einer Höhe von rund 3120 Meter über Meer, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann aus Deutschland befand sich auf dem Rückweg von der Hörnlihütte. Er rutschte dabei auf einem Schneefeld aus und stürzte etwa 300 Meter tief über Schnee und Felsen ins steil abfallende Gelände. Der Wanderer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen, wo er laut Polizei am Tag darauf verstarb.