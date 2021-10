Unfall Verletzte und grosser Rückstau: Vier Autos kollidieren auf der A1 Am Samstagnachmittag kam es in Derendingen im Kanton Solothurn auf der A1 zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Vier Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder. 17.10.2021, 14.12 Uhr

Die verunfallten Fahrzeuge blockierten beide Fahrstreifen. Die Unfallstelle war über eine Stunde nicht mehr befahrbar. HO / Kapo Solothurn

Die Auffahrkollision ereignete sich am Samstagnachmittag auf der A1 bei Derendingen im Kanton Solothurn in Fahrtrichtung Zürich und erstreckte sich auf beide Fahrspuren. Vier Autos waren direkt involviert, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. Vier Personen, darunter Kinder, wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht.