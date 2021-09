Unfall Töfffahrer kracht in Auto und stirbt noch auf der Unfallstelle Im bündnerischen Domat/Ems ist es zu einem tödlichem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. 05.09.2021, 14.20 Uhr

Auch der Lenker des Autos wurde beim Unfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Kantonspolizei Graubünden

Für den 59-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Am Samstagnachmittag hat er nach einem Unfall in Domat/Ems sein Leben verloren. Er war mit seinem Motorrad auf der Italienischen Strasse unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.