Unfall Schalungselement klemmt Bauarbeiter ein: Mann (58) erliegt seinen Verletzungen Auf einer Baustelle im Wallis kam es zu einem tragischen Unfall. Dabei verlor ein Mann sein Leben. Warum es zum Unglück kam, ist derzeit noch nicht geklärt. 11.02.2022, 10.32 Uhr

Neben der Polizei waren auch die Ambulanz und Air-Glaciers im Einsatz PD

In Ormône (VS) ist es zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Wie die Walliser Polizei am Freitag mitteilt, ist am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle ein Schalungselement auf einen Bauarbeiter gefallen. Warum dieses runterfiel, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Arbeiter, ein 58-jähriger Portugiese, der in der Region wohnt, wurde dabei eingeklemmt und erlag am Donnerstagabend im Spital seinen Verletzungen. (mg)