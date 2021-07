Motorradfahrer prallt in Felswand und erliegt seinen Verletzungen

Unfall Motorradfahrer prallt in Felswand und stirbt an seinen Verletzungen In einer Kurve verliert ein Töfffahrer die Kontrolle und kracht in eine Wand und eine Absperrung. Die Rettungskräfte können den Mann nicht mehr retten. 10.07.2021, 13.26 Uhr

Der Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. (Symbolbild) Keystone

Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Wie die Berner Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Samstag mitteilen, ist es am Freitag zu einem schweren Motorradunfall gekommen – mit tödlichem Ausgang. Der Berner Lenker geriet gegen 17.50 Uhr bei Twann in einer Kurve ins Schleudern und krachte in eine Felswand und anschliessend in ein Strassengeländer. «Trotz umgehend eingeleiteten Rettungs- und Reanimationsmassnahmen erlag der Fahrer noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen», heisst es in der Mitteilung.