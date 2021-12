Unfall In Masten geprallt: Skifahrer stirbt im Wallis Ein Skiunfall im Walliser Skigebiet «Portes du Soleil» endete tödlich: Ein 47-jähriger Mann stürzte und prallte gegen einen Skiliftmast. Er verstarb später im Spital. 22.12.2021, 11.22 Uhr

Der tödliche Unfall ereignete sich im Skigebiet «Portes du Soleil». Kapo VS

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Weshalb der Franzose stürzte, ist noch unklar. Er wurde schwer verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen, wo er am Dienstag seinen Verletzungen erlag. Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. (abi)