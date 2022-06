Unfall Frau starb im Spital: Badeunfall fordert weiteres Todesopfer Die Frau, die am Freitagnachmittag bewusstlos aus dem Neuenburgersee gezogen wurde, ist im Spital verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Ertrunken am Wochenende auf mindestens vier Personen. 19.06.2022, 11.57 Uhr

Ein Badeunfall im Neuenburgersee endete für eine Frau tödlich. (Symbolbild) Keystone

Badegäste hatten die bewusstlose 65-Jährige am Freitag kurz nach 15 Uhr in Chevroux aus dem Neuenburgersee gezogen. Danach wurde sie in ernstem Zustand ins Spital gebracht. Dort ist sie am Samstagabend verstorben, wie die Waadtländer Polizei am Sonntag mitteilte.

Ebenfalls am Freitag sind ein 74-Jähriger im Genfersee und ein 14-Jähriger in der Maggia ertrunken. Zudem wurde am Samstagmittag ein 78-Jähriger in Caslano im Luganersee als vermisst gemeldet. Er wurde später etwa 15 Meter vom Ufer entfernt gefunden – in einer Tiefe von 4 bis 5 Metern.

Viele Menschen versuchen momentan im kühlen Nass vor der Hitze zu flüchten. Dabei sollten einige Regeln beachtet werden, bevor man sich ins Wasser begibt. Dazu gehört etwa, niemals nach einem längeren Sonnenbad ins Wasser zu springen, ohne sich an die Wassertemperatur zu gewöhnen. (abi)