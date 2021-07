Unfall Ein Toter und vier Verletzte nach Frontalkollision bei Capolago Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Malojastrasse hat am Dienstagabend ein Todesopfer gefordert. Vier weitere Personen wurden verletzt. 28.07.2021, 14.18 Uhr

Während des Rettungseinsatzes wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Kapo GR

Der Unfall passierte kurz vor 18 Uhr, als ein 55-jähriger italienischer Automobilist in Begleitung von zwei Kollegen von Silvaplana in Richtung Süden fuhr. Das teilte die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mit. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Darin sass ein Ehepaar aus dem Kanton Zug.