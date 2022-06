Unfall Berner Polizei findet vermissten Indonesier tot in der Aare Der Ende Mai in der Aare verunfallte Indonesier wurde gefunden: Die Berner Kantonspolizei konnte den toten Mann am Mittwochabend bergen. Es soll sich dabei um den Sohn des indonesischen Goveurners Ridwan Kamill handeln. 09.06.2022, 13.45 Uhr

Der vermisste Mann aus Indonesien konnte von der Berner Polizei nur noch tot aus der Aare geborgen werden. (Symbolbild) Keystone

Nun herrscht traurige Gewissheit: Der am 26. Mai in der Aare verunfallte Mann ist tot. Die Berner Kantonspolizei konnte den Mann am Mittwochmorgen aus dem Überlaufbecken eines Stauwehrs bergen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Abklärungen hätten ergeben, dass es sich beim Verstorbenen um den vermissten indonesischen Staatsangehörigen handelt. Gemäss verschiedenen Medienberichten handelt es sich dabei um den Sohn des indonesischen Goveurners Ridwan Kamil.