4-Jähriger fällt in die Emme – Mann springt hinterher und rettet ihn

Dank dem beherzten Einsatz eines Passanten konnte am Donnerstag in Sörenberg LU ein grosses Unglück verhindert werden: Ein 4-Jähriger fiel in die Emme, der Mann sprang hinterher und zog ihn aus dem Wasser.