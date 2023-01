Verkehrsunfälle Schwere Unfälle am Neujahrstag im Kanton Bern: Zehn Personen bei Frontalkollisionen verletzt Im Kanton Bern sind am Sonntag bei zwei Frontalkollisionen insgesamt zehn Personen verletzt worden, sechs davon schwer. Sie mussten mit Helikoptern ins Spital geflogen werden. 02.01.2023, 10.55 Uhr

Im Kanton Bern kam es am Neujahrstag gleich zu zwei schweren Verkehrsunfällen. (Symbolbild) Keystone

Beide Kollisionen ereigneten sich am Nachmittag des Neujahrstages. Auf der Autobahn A8 in Leissigen geriet ein von Thun herkommendes Auto gegen 15.00 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Wagen frontal kollidierte, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos über die Fahrbahnen in Betonwände am Strassenrand geschleudert. Dabei wurden vier Personen verletzt, drei davon schwer. Die Schwerverletzten mussten mit Helikoptern ins Spital geflogen werden. Die Autobahn musste während der Rettungs- und Unfallarbeiten komplett gesperrt werden. Es kam zu einem erheblichen Rückstau.

Wenig später ereignete sich in Gunten eine weitere Frontalkollision. Dabei geriet ein Wagen in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, drei davon schwer. Zwei Unfallopfer mussten mit Regahelikoptern ins Spital gebracht werden. Die Strasse zwischen Merligen und Gunten wurde für vier Stunden komplett gesperrt. (wap)