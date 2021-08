Bärin Jambolina tot

Unerwartet gestorben Trauer im Bärenland Arosa: Ukrainische Bärin Jambolina stirbt bei Kastration Die Kastration wurde dem Bärenweibchen am Mittwoch zum Verhängnis: Nach der Narkose setzte die Atmung aus, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. 05.08.2021, 15.17 Uhr

Die Bärin war erst im letzten Dezember aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. ho

Nach einem Leben in Käfig und Manege sollte die ehemalige ukrainische Zirkusbärin Jambolina im Bärenland Arosa ein artgerechtes Leben in der Natur führen können. Im Dezember wurde das Tier per Seilbahn in die Bündner Berge gebracht. Nun ist der kurze Lebensabend von Jambolina schon vorbei. Wie die Stiftung Arosa Bären und ihre Parterorganisation Vier Pfoten am Mittwoch mitteilten, verstarb das Tier unerwartet nach einer Narkoseinjektion.