Schweizer Badegewässer: Wasserqualität überwiegend sehr gut

Noten der EU-Umweltagentur Die meisten Schweizer Badegewässer sind exzellent – mit vier Ausnahmen Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Badegewässer weist eine exzellente Wasserqualität auf. An mehreren Badestellen in der Romandie fand die EU-Umweltagentur jedoch zu viele Fäkalbakterien. 03.06.2022

Schweizer Seen und Flüsse weisen zumeist eine gute Wasserqualität auf. Am Genfersee (im Symbolbild) fand die EU hierzulande die meisten ungenügenden Proben. Keystone

Wer diesen Sommer in Schweizer Badegewässern nach einer Abkühlung sucht, muss sich kaum Sorgen vor Bakterien machen. Wie aus dem neuesten Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervorgeht, überzeugen die Schweizer Seen und Flüsse insgesamt mit einer sehr guten Wasserqualität.

So zeichneten sich 82,5 Prozent der 2021 analysierten Badegewässer hierzulande durch exzellente Wasserbedingungen aus. Damit liegt die Schweiz im europäischen Vergleich im oberen Mittelfeld. Den Spitzenplatz belegte Österreich mit 98 Prozent an Badestellen mit exzellenter Wasserqualität, gefolgt von Malta, Griechenland und Kroatien. Europaweit wurden rund 85 Prozent der untersuchten Gewässer als exzellent eingestuft. Rund 95 Prozent der europäischen Gewässer erfüllten die EU-Mindeststandards.

In Österreich ist die Wasserqualität besser

Lediglich 2,1 Prozent der 189 analysierten Badestellen in der Schweiz wurden als mangelhaft eingestuft. Betroffen sind drei Badestellen am Genfersee und eine am Neuenburgersee, bei denen vergangenes Jahr die Belastung des Wassers mit Fäkalbakterien bei den Tests über den EU-Grenzwerten lag.

Die in Kopenhagen ansässige Europäischen Umweltagentur hat für den jährlich erscheinenden Bericht Daten zu 21 859 Gewässern in Europa analysiert. In dem EEA-Bericht sind Badegewässer in den 27 EU-Staaten sowie in Albanien und der Schweiz erfasst worden. (wap/dpa)

