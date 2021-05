Umweltschutz Schutz für Biodiversität: Basler Zolli tritt globaler Koalition bei Der Zoo Basel tritt der Koalition #UnitedforBiodiversity bei. Damit will der Zolli zum Schutz der biologische Vielfalt beitragen. 21.05.2021, 09.29 Uhr

Ein Lisztäffchen im Zoo Basel. Als Mitglied von #UnitedforBiodiversity will der Zolli sich für den Schutz der Biodiversität einsetzen. (Symbolbild) Keystone

Die weltweite Koalition #UnitedforBiodiversity wurde am Tag des Artenschutzes 2020 vom EU Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei ins Leben gerufen. Damit sollen Museen, Zoos, Aquarien, Nationalparks und Forschungsinstitutionen die Bevölkerung auf die Notwendigkeit des Schutzes der biologischen Vielfalt aufmerksam machen. Nun hat sich auch der Zoo Basel der Koalition aus über 250 internationalen Institutionen in 51 angeschlossen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.