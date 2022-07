Umfrage Schlechtes Teamwork: Bundesrat erhält von Volk durchzogene Noten Die Bevölkerung ist der Ansicht, dass der Bundesrat nicht harmoniert. So lautet das Verdikt einer Umfrage. Die Bilanz der einzelnen Bundesräte fällt ebenfalls durchwachsen aus. Am besten schneidet Justizministerin Karin Keller-Sutter ab. Dario Pollice Aktualisiert 31.07.2022, 10.42 Uhr

Die Landesregierung musste jüngst immer wieder Kritik einstecken, dass er nicht harmoniere. Die Bevölkerung scheint ebenfalls dieser Meinung zu sein. Keystone

Am 1. August feiert die Schweiz sich selber und Politikerinnen und Politiker werden in ihren Reden landauf und landab den gesellschaftlichen Zusammenhalt betonen. Doch um eben jenen Zusammenhalt scheint es gerade in der Landesregierung nicht gut bestellt. So sieht es zumindest die Mehrheit der Bevölkerung, wie eine vom «SonntagsBlick» publizierte Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo zeigt.