Überschwemmungen Strassen und Keller überflutet: Heftige Unwetter über der Nordostschweiz In der Nacht auf Dienstag gab es in der Nordostschweiz heftige Niederschläge. Betroffen waren vor allem die Kantone Thurgau und Zürich. Aktualisiert 08.06.2021, 07.54 Uhr

Erdrutsche, überschwemmte Keller und 160 Feuerwehreinsätze im Kanton Zürich – Bilder vom Montagabend und aus der Nacht auf Dienstag. CH Media Video Unit

In der Nacht auf Dienstag gingen über der Nordostschweiz heftige Unwetter nieder. Laut dem Wetterdienst Meteonews fielen lokal bis zu 100 mm Niederschlag. Die Kantonspolizei Thurgau berichtete am Dienstag von über 60 Schadensmeldungen zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr. Die Feuerwehren seien vor allem im Mittelthurgau im Einsatz gewesen. In den meisten Fällen hätten sie Keller auspumpen müssen.