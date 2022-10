Neuenburger Gemeinde: Trinkwasser mit E.coli-Bakterien verseucht

Trinkwasser Ekelalarm am Neuenburgersee: Trinkwasser mit E.coli-Bakterien verseucht In der Neuenburger Gemeinde Cortaillod ist das Trinkwasser verschmutzt. Eine Routinekontrolle hatte einen ungewöhnlich hohen Anteil an E.coli-Bakterien ergeben. Nun spülen die Behörden alle Leitungen durch. 21.10.2022, 12.27 Uhr

E.coli-Bakterien verursachen Durchfall und sind nicht ungefährlich. Keystone

Den Hahnen aufdrehen und Wasser trinken ist in Cortaillod gerade keine gute Idee. In der Gemeinde am Neuenburgersee ist das Trinkwasser verunreinigt. Das ergab eine am Mittwoch durchgeführte Routinekontrolle. Diese habe einen ungewöhnlich hohen Anteil an Escherichia-coli-Bakterien festgestellt, gab die Gemeinde am Freitag bekannt.