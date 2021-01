Tötungsdelikt Würenlos: Opfer wurde erwürgt – Täter ist geständig Der 31-Jährige, der an der Limmat in Würenlos AG einen Mann getötet haben soll, ist geständig. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. 28.01.2021, 13.00 Uhr

Der Beschuldigte des Tötungsdelikts von Würenlos AG ist geständig. Keystone

(abi) Langsam kommt Klarheit in das Tötungsdelikt von Würenlos vom Dienstag: Der 31-Jährige, der noch vor Ort am Ufer der Limmat festgenommen wurde, ist geständig. Das gab die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Donnerstag bekannt. Gestützt auf das Spurenbild, die Ergebnisse der Obduktion und die Aussagen des Beschuldigten gehen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft zudem davon aus, dass das Opfer erwürgt wurde, wie es weiter heisst.