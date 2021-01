Tötungsdelikt Tote Frau im Thunersee: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Am 17. Januar ist im Thunersee bei Gunten (BE) eine leblose Frau gefunden worden. Nun hat die Polizei einen 36-jährigen Schweizer festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht. 28.01.2021, 17.51 Uhr

Ein 36-Jähriger wurde im Fall der verstorbenen Frau im Thunersee festgenommen. (Symbolbild) Keystone

(agl) Nach Einvernahmen und polizeilichen Ermittlungen hätten sich konkrete Verdachtsmomente ergeben, dass der Mann in direkter Verbindung mit dem Ableben der Frau stehe. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. Der 36-Jährige Schweizer stammt wie die Verstorbene aus dem Kanton Baselland. Die zuständige Staatsanwaltschaft werde beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen, heisst es in der Mitteilung weiter.