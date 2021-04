Tötungsdelikt Er hat seinen Freund in der Höhle eingesperrt und sterben lassen: Der 22-jährige Täter vom Bruggerberg ist geständig Er hatte sein Opfer in eine Höhle eingesperrt und diese zugeschüttet. Nun hat der 22-Jährige seine Tat gestanden. Er befindet sich weiter in Untersuchungshaft. 30.04.2021, 09.53 Uhr

Hier wurde der Leichnam gefunden. Az / Aargauer Zeitung

(mg) Der Täter hat gestanden. Wie die Staatsanwaltschaft Aargau am Freitag mitteilt, ist sie im Tötungsdelikt am Bruggerberg einen Schritt weiter. Der Beschuldigte habe ausgesagt, «das Opfer am 7. April 2019 in der Höhle eingeschlossen und diese zugeschüttet zu haben», heisst es in der Mitteilung. Knapp ein Jahr später hatten Passanten die sterblichen Überreste dort gefunden. Beim Opfer handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer aus Hüntwangen (ZH).