Merishausen SH: Autofahrer stirbt nach Frontalkollision

Tödlicher Verkehrsunfall Merishausen SH: 77-jähriger Autofahrer stirbt nach Frontalkollision Am Mittwochabend hat sich in Merishausen SH ein schwerer Unfall ereignet. Ein 77-jähriger Lenker kam auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. 27.01.2022, 06.15 Uhr

Beide involvierte Autos wurden total beschädigt. Keystone

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 19 Uhr auf der Strecke zwischen Schaffhausen und Bargen. Warum der 77-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, ist gemäss bisherigen Erkenntnissen unklar, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch der 56-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges wurde verletzt. Er musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. (rwa)