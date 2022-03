Todesfall Tragisches Unglück: Bub (12) stürzt im Wallis in Bach und stirbt Zwei Knaben laufen über steiles Gelände. Da stürzt einer der Beiden ab und landet in einem Bach. Für den Knaben kommt jede Hilfe zu spät. 17.03.2022, 09.08 Uhr

Die Walliser Polizei wurde zum Einsatzort gerufen. (Symbolbild)

Wie die Walliser Polizei am Donnerstag mitteilt, passierte das Unglück bei Troistorrents am Mittwochabend. Gegen 17 Uhr liefen zwei Knaben über steiles Gelände zu einem Bach. Einer der Buben rutschte aus und stürzte in den Bach. Sein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte und der Verunfallte wurde rasch ins Spital nach Lausanne geflogen. Doch jede Hilfe kam zu spät: Im Spital konnten sie nur noch den Tod des 12-Jährigen aus der Region feststellen. (mg)