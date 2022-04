Todesfall Nach Auseinandersetzung an Bushaltestelle: Mann stirbt in Spital Zwei Männer gehen an einer Bushaltestelle aufeinander los. Für einen der beiden endete dieser Streit tödlich. Noch macht die Polizei keine Aussage zur Identität des Opfers. 09.04.2022, 11.09 Uhr

Auch die Einsatzkräfte konnten den Mann nicht mehr retten. Key

Zwei Personen haben sich am späten Freitagabend in der Stadt Bern bei einer Bushaltestelle eine Auseinandersetzung geliefert. Für einen Mann endete das tödlich. Wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilen, erlag der Mann im Spital seinen Verletzungen. Weder die erste Hilfe durch anwesende Personen noch die Arbeit der Ambulanz konnte den Mann retten.