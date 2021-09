Traktor erfasst Motorrad: Lenker stirbt noch auf der Unfallstelle

Tod in Kolonne Traktor erfasst Motorrad: Töfffahrer stirbt noch auf der Unfallstelle Im bernischen Steffisburg ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradlenker verstarb nach einer Kollision mit einem Traktor. 30.09.2021, 19.28 Uhr

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des schwer verletzten Töfffahrers feststellen. (Symbolbild) Keystone

Gemäss bisherigen Erkenntnissen hat ein Traktor mit Anhänger um 15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen ein Motorrad erfasst. Dieses befand sich als hinterstes Fahrzeug in einer Verkehrskolonne vor einer Baustelle. Der Töfffahrer sei dabei so schwer verletzt worden, dass die aufgebotenen Rettungskräfte nur noch dessen Tod feststellen konnten, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.