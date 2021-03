Tierwelt Milder Winter: Dieses Jahr kamen die Störche schon im Januar Der warme Süden lockt nicht mehr: Die Zahl der Störche, die in der Schweiz überwintern, nimmt zu. Dieses Jahr nahmen erste Paare schon im Januar Horste in Beschlag. 13.03.2021, 10.37 Uhr

Früh zurück: In Solothurn wurden schon am 21. Januar Störche gesichtet. Hier sitzen sie auf dem Musiksaal. Bild: Infowiti

(wap/abi) Normalerweise treffen die ersten Störche Mitte Februar in der Schweiz ein. Doch in diesem Jahr waren sie früher dran: Die ersten sassen bereits Mitte Januar auf den verschneiten Horsten, wie Renata Gugelmann vom Infozentrum Witi Altreu bestätigt. Die kantonale Landwirtschafts- und Schutzzone Witi liegt in der Ebene zwischen Grenchen und Solothurn und ist Heimat des Storchendorfs Altreu.

Das bestätigt auch Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation Möhlin im Kanton Aargau. Die ersten Paare seien bereits am Nestbau. Wieder andere seien zwar vor Ort, würden aber noch nicht nisten. Und dann gebe es noch diejenigen, denen noch der Partner fehle.

Immer mehr Störche bleiben im Winter in der Schweiz

Ein Grund für den frühen Start ist, dass viele Störche nicht mehr in den warmen Süden ziehen, um zu überwintern. Die Zahl der Störche, die den Winter in der Schweiz verbringt, nimmt gemäss einer aktuellen Statistik von Storch Schweiz zu. Bei einer schweizweiten Zählung vom 9. Januar stiessen die zahlreichen Helferinnen und Helfer auf 718 Weissstörche, das sind gut 53 Prozent der Brutstörche. Im Vorjahr waren es noch 527 Tiere (47 Prozent). Die grössten Populationen finden sich in der Nähe von Bremgarten AG (180), Uznach SG (72) und Steinmaur ZH (42).

Dazu kamen Beobachtungen jenseits der Landesgrenze: 50 in Liechtenstein, 180 im Voralberger Rheindelta und 96 im süddeutschen Raum. Storch Schweiz schätzt, dass unter diesen Vögeln mindestens 100 Schweizer Vögel waren. Auch geht die Gesellschaft davon aus, dass es sich bei den beobachteten Vögeln meist um Altvögel handelt. Sie stellt sich nun die Frage, wie lange es dauert, bis die meisten Altvögel im Winter in der Schweiz bleiben. Denn für Renata Gugelmann ist klar: «Diejenigen Störche, die hier überwintern, haben die beste Chance, die Horste als erste zu besetzen.»