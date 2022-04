130 tote Ferkel auf Bauernhof im Kanton Bern gefunden

Tierschutzgesetz 130 tote Ferkel auf Bauernhof im Kanton Bern – Veterinäramt wird aktiv Bei einer Tierschutzkontrolle fanden Beamte auf einem Berner Landwirtschaftsbetrieb 130 tote Ferkel. Der Betriebsleiter erhält eine Strafanzeige. Die restlichen Tiere wurden ihm weggenommen. 14.04.2022, 11.36 Uhr

In einem Betrieb im Kanton Bern wurden 130 tote Schweine gefunden. (Symbolbild) Keystone

«Desolate Zustände in der Schweinehaltung»: Das Berner Amt für Veterinärwesen stiess bei einer Tierschutzkontrolle in einem Berner Landwirtschaftsbetrieb auf schlimme Szenen. So wurden rund 130 tote Ferkel gefunden, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Bei einem Grossteil handelte es sich um frische Kadaver von Neugeborenen und wenige Wochen alten Tieren.

Der Betrieb war dem Amt bereits bekannt und wurde in den vergangenen 14 Monaten mehrmals kontrolliert. Dabei wurden verschiedene Massnahmen angeordnet. Zudem wurde der aus gesundheitlichen Gründen überforderte Betriebsleiter in den letzten Wochen engmaschig betreut, wie es weiter heisst. Vergeblich: Werden Ferkel nach der Geburt nicht intensiv und professionell betreut, sterben sie rasch. Das sei in diesem Fall offenbar passiert, wie die erneute Kontrolle zeigte.

Restliche Tiere verkauft oder in anderem Betrieb untergebracht

Die noch lebenden Schweine wurden noch am gleichen Tag in einem anderen Betrieb untergebracht. Zudem wurden die Mastrinder verkauft, das restliche Rindvieh wird von einem externen Betriebshelfer betreut.

Der säumige Betriebsleiter muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Das Veterinäramt hat gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung des Tierschutzgesetzes eingeleitet. Nähere Angaben über den Betriebsleiter oder den Standort des Betriebs macht das Amt aus Persönlichkeitsschutzgründen keine. (abi)