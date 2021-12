Tierschutz Puschlav: Einheimische wildern an Heiligabend einen Hirsch Letzten Freitag haben drei Männer im Puschlav einen Hirsch gewildert. Dank eines Hinweises kam die Polizei ihnen auf die Schliche. Es ist nicht die erste Straftat des Trios. 28.12.2021, 16.33 Uhr

Es ist nicht das erste Mal, dass die drei Männer ein Wildtier wildern. Kapo GR

Kurz vor 22.30 Uhr ging an Heiligabend bei der Polizei die Meldung ein, wonach Unbekannte in Brusio einen gewilderten Hirsch in ein Auto einladen. Eine Patrouille kontrollierte die Tatverdächtigten an ihrem Wohnort. Ein 30-Jähriger, sein 61-jähriger Vater und ein 29-Jähriger gaben die Tat zu, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte.