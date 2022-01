Tierwelt Zoo Zürich ist neu der zweitbeste Zoo in Europa Der Zoo Zürich hat einen Platz gutgemacht: In der europaweiten Rangliste des Zooexperten Anthony Sheridan liegt der Zoo neu auf Platz zwei. Bester Zoo bleibt der Tiergarten Schönbrunn in Wien. 21.01.2022, 06.00 Uhr

Die Leva Savanne des Zoos Zürich wurde in der neusten Rangliste noch nicht berücksichtigt. Keystone

Der Zoo Zürich kann seinen Spitzenplatz in der Rangliste des britischen Zooexperten Anthony Sheridan behaupten und macht sogar einen Platz gut. Neu wird er als zweitbester Zoo Europas gelistet, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Er teilt sich diesen Platz mit dem Zoo Leipzig, der bei der letzten Beurteilung noch vor ihm lag. Bester Zoo ist weiterhin der Tiergarten Schönbrunn in Wien.

Der Zoodirektor Severin Dressen ist zufrieden mit dem Resultat. «Wir sind sehr glücklich über diese Bewertung», wird er in der Mitteilung zitiert. «Sie bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg und einer der führenden Zoos in Europa sind.»

Sheridan beurteilt in seiner Rangliste 126 europäische Zoos nach 40 Kriterien in den Bereichen «Besucherfaktor», «Bildung und Naturschutz» sowie «wirtschaftliche und organisatorische Faktoren». Zu den Kriterien zählen etwa Tierarten, Artenspektrum, Tierhaltung oder Mitarbeitende. Da es bislang keine offizielle Zoorangliste gebe, sei Sheridans Rangliste bis heute die massgebliche Referenz in diesem Bereich, heisst es weiter. Sie wird seit 2009 alle zwei Jahre veröffentlicht. (abi)