Schwimmer im Thunersee tödlich verunglückt

Investor warnt Energiepreise explodieren: «Da kann die Stromrechnung schnell fast gleich teuer werden wie die Wohnungsmiete»

Roland Dörig investiert im Auftrag von Pensionskassen Milliarden in die Energieinfrastruktur. Was passiert, wenn Putin den Gashahn zudreht? Wie entwickeln sich die Strompreise? Und was läuft falsch in der Energiepolitik? Der Mitgründer der Firma Energy Infrastructure Partners spricht Klartext.