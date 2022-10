Ertrunken: 49-jähriger Surfer stirbt bei Unfall in der Aare

Thun 49-jähriger Surfer ertrinkt in der Aare In Thun ist am Sonntagmittag ein Surfer in der Aare tödlich verunglückt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. 24.10.2022, 16.37 Uhr

Blick von der Scherzligschleuse auf die Aare in Thun: Hier wurde der Surfer unter Wasser gezogen. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 12.25 Uhr bei der Scherzligschleuse in Thun. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann in der Aare am Surfen, als er plötzlich stürzte und unter Wasser gezogen wurde. Zeugen des Unfalls alarmierten die Einsatzkräfte, als der Verunfallte nicht mehr auftauchte, wie die Kantonspolizei Bern und regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Montag mitteilen.