Nach Sperrung des Zolls wegen Sprengstoff: Fahrer in Haft

Thayngen Nach Sperrung des Zolls wegen Sprengstoff: Strafverfahren gegen den Fahrer In der Nacht auf Freitag wurde am Grenzübergang Thayngen Sprengstoff in einem Fahrzeug gefunden. Die Bundesanwaltschaft hat gegen den Fahrer ein Strafverfahren eröffnet. Aktualisiert 05.11.2021, 16.14 Uhr

Der Zoll Thayngen wurde am Donnerstag grossräumig abgesperrt. BRK News

Am Donnerstagmorgen ging auf der Autobahn A4 beim Grenzübergang Thayngen (SH) nichts mehr. Aufgrund einer verdächtigen Ladung am Zoll wurde die A4 in beide Richtungen gesperrt, die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Am Freitag bestätigte die Bundesanwaltschaft (BA) in einer Mitteilung: In einem Fahrzeug wurde Sprengstoff gefunden. Allerdings gab es weder eine Detonation, noch verletzte Personen oder Sachschäden.