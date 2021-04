TESTPROJEKT In Sitten können die selbstfahrenden Postautos neu per App bestellt werden Im Sittener Quartier Uvrier wird mithilfe der vollautomatisierten Minibusse ein neues «on-demand»-Konzept getestet. Passagiere haben die Möglichkeit, ihre Fahrstrecke individuell zu wählen. 15.04.2021, 05.00 Uhr

Die Minibusse von Postauto sind in Sitten seit 2016 in Betrieb und haben über 50'000 Fahrgäste befördert. zvg/Postauto

(frh) Seit 2016 sind in der Innenstadt von Sitten die beiden automatisierten Postautos «Valère» und «Tourbillon» in Betrieb, rund 54'000 Fahrgäste wurden seither befördert. Seit dieser Woche nun können die Anwohner im Sittener Quartier Uvrier die beiden Shuttles via App, Telefon oder Bahnhof-Touchscreen für eine Wunschstrecke buchen, wie Postauto in einer aktuellen Mitteilung schreibt. Im Rahmen eines sechsmonatigen Testbetriebs werden die Passagiere also nicht auf einer vorgegebenen Strecke transportiert, sondern nach Bedarf von A nach B gebracht.