Tessin Zwei Senioren tot in Wohnung: Ermittler gehen von Tötungsdelikt mit Suizid aus In Lugano sind ein 77-jähriger Schweizer und eine 80-jährige Deutsche tot in einer Wohnung gefunden worden. Erste Ermittlungen deuten laut Tessiner Behörden auf ein Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid. Aktualisiert 09.03.2021, 16.15 Uhr

Die Kantonspolizei Tessin klärt den Tod eines 77-Jährigen und einer 80-Jährigen in einer Locarneser Wohnung nun näher ab. (Symbolbild) Keystone

(sat) Wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt, sind die leblosen Körper in einer Wohnung im Locarneser Quartier Breganzona entdeckt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Tessiner Medien bereits am Montag. Die Rettungskräfte wurden um 16.30 Uhr alarmiert, konnten jedoch beim Eintreffen nur noch den Tod der beiden Personen feststellen. Auch ein Care Team wurde aufgeboten.