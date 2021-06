TEssin Sachschäden nach unbewilligter Demo in Lugano Demonstranten zogen am Samstag durch Lugano und protestierten gegen den Abriss eines Autonomen Zentrums. Dabei kam es zu diversen Sachschäden. 06.06.2021, 12.15 Uhr

Keystone

Mehr als tausend Personen haben am Samstag an einer unbewilligten Kundgebung in Lugano teilgenommen. Die Demonstration richtete sich gegen den Abriss des Autonomen Zentrums Molino (CSOA) von vergangener Woche. Während des Umzugs wurden zum Teil Feuerwerkskörper gezündet und es kam zu Behinderungen des Strassenverkehrs, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilt.