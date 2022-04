Tessin Leiche von 76-jähriger Frau im See gefunden Im Luganersee bei der Tessiner Gemeinde Caslano ist die Leiche einer 76-jährigen Frau gefunden worden. Noch ist nicht klar, woran sie gestorben ist. 15.04.2022, 14.25 Uhr

Die Verstorbene wurde in der Nähe des Ufers bei Caslano gefunden. (Archivbild) Keystone

Die Leiche wurde am vergangenen Mittwochmorgen in der Nähe des Ufers in Caslano gefunden worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache seien derzeit im Gange. Die verstorbene Frau war 76 Jahre alt, weitere Angaben macht die Polizei nicht. Sie bittet mögliche Zeugen, sich bei der Alarmzentrale zu melden. (chm)