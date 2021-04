Tessin Im Zug nach Italien aufgeflogen: Drogenkuriere hatten 3 Kilo Heroin im Gepäck In einem Zug nach Italien sind zwei Drogenkuriere aufgeflogen. Wie die Tessiner Behörden und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) mitteilen, hatten sie insgesamt drei Kilogramm Heroin im Gepäck. 19.04.2021, 17.38 Uhr

Bei einer Zugkontrolle haben Behörden im Tessin zwei ausländische Drogenkuriere mit 3 Kilogramm Heroin geschnappt. (Symbolbild) HO

(sat) Den Fahndern zum Erfolg verholfen hatte ein Drogenspürhund. Er war der illegalen Waren im Zug Richtung Süden auf die Spur gekommen. Wie die Tessiner Staatsanwaltschaft, das zuständige Jugendgericht, die Kantonspolizei und die EZV am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, ist der Drogenhandel bereits am vergangenen Donnerstag aufgeflogen.