BFU-Studie Unfälle zu Hause: Jedes Jahr über 2000 Tote und 570'000 Verletzte Unfälle zu Hause verursachen in der Schweiz jährlich Kosten von 4,8 Milliarden Franken. Dies zeigt ein Forschungsbericht der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Zu Hause verunfallen demnach deutlich mehr Menschen als im Verkehr 15.06.2021, 10.35 Uhr

Daheim passieren viele Unfälle - auch solche mit schweren Folgen. Keystone

Die Hälfte aller Verletzungen bei Haus- und Freizeitunfälle sei auf Stürze zurückzuführen, so die Unfallversicherung in einer Medienmitteilung zu ihrem aktuellen Forschungsbericht. 1700 Menschen sterben jährlich bei einem Sturz. Besonders häufig betroffen sind alte Menschen. Zweithäufigste Ursache schwerwiegender Unfälle sind Atemprobleme, etwa durch Verschlucken. Hier sei das Risiko bei Kleinkindern besonders hoch, so die BFU.