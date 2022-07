Zürcher Mountainbiker aus St.Gallen stirbt nach Sturz im Wallis

Suonenweg Mountainbiker aus St.Gallen stürzt im Wallis ab und stirbt Ein Zürcher, der zuletzt in St.Gallen wohnhaft war, ist mit seinem Mountainbike auf einer Fahrt entlang einer Suone im Wallis abgestürzt. Der 67-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. 11.07.2022, 10.36 Uhr

Auf dem Suoenenweg zwischen Sion und Sierre ist ein in St.Gallen wohnhafter Biker aus Zürich abgestürzt und verstorben. HO / Kapo VS

Am späten Sonntagnachmittag waren drei Freunde unterwegs mit ihren Mountainbikes auf dem Weg entlang der Grand-Bisse de Lens. Einer fuhr dabei einige Dutzend Meter vor den beiden anderen, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag in einer Mitteilung schreibt. Plötzlich trafen die Nachfolger die Trinkflasche und den Bikecomputer des Ersten auf dem Weg zur Suone. Da sie vermuteten, dass ihr Freund den steilen Hang hinuntergestürzt war, alarmierten sie umgehend die Rettungskräfte.