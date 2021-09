Studium Comparis-Vergleich: Studenten zahlen je nach Hochschule über viermal höhere Gebühren Die Semestergebühren an den Schweizer Universitäten und Hochschulen weisen grosse Unterschiede auf. Zudem werden ausländische Studierende zum Teil stärker zur Kasse gebeten. 15.09.2021, 08.15 Uhr

Der Campus der Università della Svizzera italiana (USI): Wollen Studenten hier studieren, müssen sie was hinblättern. USI

Je nachdem welche Universität oder Hochschule Studierende in Schweiz besuchen wollen, müssen sie tief in die Taschen greifen. Beispielsweise bezahlen Studierende der Università della Svizzera italiana (USI) in Lugano fürs Grundstudium mit 2000 Franken pro Semester über viermal so viel wie ihre Kommilitonen an den Universitäten Neuenburg (425 Franken) und Genf (435 Franken), wie der Online-Vergleichsdienst Comparis am Mittwoch mitteilt.