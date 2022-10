Strolchenfahrt 14-Jähriger rast mit 213 km/h über die Autobahn Die Kantonspolizei St.Gallen erwischte am Sonntag einen 14-jährigen Italiener, der das Auto seines Vaters entwendet hatte. Er war mit 213 km/h auf der A1 unterwegs. 11.10.2022, 16.06 Uhr

Die Polizei hat den Raser bei der Jugendanwaltschaft angezeigt. (Symbolbild) Keystone

Der Jugendliche hatte das Auto in der Nacht auf Sonntag entwendet, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mit. Er fuhr mit dem Wagen von Toggenburg nach Wil und anschliessend auf die Autobahn in Richtung St.Gallen. Um 4.00 Uhr wurde er auf der Autobahn A1 von einer semistationären Messanlage mit 213 km/h statt der erlaubten 120 km/h erwischt. Der Jugendliche sei bei der Jugendanwaltschaft angezeigt worden, so die Kantonspolizei. (wap)