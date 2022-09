Streit Schiesserei in Elsau (ZH): Zwei Tote nach Familiendrama Ein Streit endet blutig: Eine Auseinandersetzung innerhalb einer Familie eskaliert. Zwei Personen sterben und eine hat schwere Verletzungen. 09.09.2022, 06.09 Uhr

In Elsau, nahe Winterthur, hat sich das Drama ereignet: Beim Streit in einer Familie kam es zu einer Schiesserei. BRK News

Bei einem Streit innerhalb einer Familie ist es zu einer Schiesserei gekommen. Wie die Zürcher Kantonspolizei kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag meldete, hat sich das Drama in Elsau (ZH) am Donnerstag um 21 Uhr ereignet. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus. «Gemäss den bisherigen Abklärungen sind bei dieser Auseinandersetzung durch Schüsse zwei Personen getötet und eine Person schwer verletzt worden», heisst es in der Mitteilung.

Nähere Angaben zu den Toten macht die Polizei keine, auch über den Hintergrund des Dramas schweigen sich die Beamten derzeit aus. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. «Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt», so die Polizei. Auch die Spezialeinheit Diamant war am Einsatz beteiligt, wie ein Polizeisprecher gegenüber BRK News bestätigte. (mg)