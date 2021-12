Unfallzahlen: Tessiner und Romands fahren jetzt sicherer

Strassenverkehr Tessiner und Romands fahren jetzt sicherer: Unfallzahlen gleichen sich an In der Vergangenheit war es auf Deutschschweizer Strassen sicherer als im Tessin und in der Romandie. Doch nun zeigt eine neue Analyse: Die regionalen Unterschiede haben sich abgeschwächt. Peter Walthard 07.12.2021, 12.20 Uhr

Motorroller statt E-Bike: Die lateinische Schweiz tickt auch bei der Wahl der Verkehrsmittel anders. (Symbolbild) Keystone

2010 hatte die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) eine Studie veröffentlicht, die Klischees bestätigte: Damals ging es auf den Strassen im Tessin und in der Romandie deutlich gefährlicher zu und her als in der Deutschschweiz. Nun hat die BFU ihre Studie aktualisiert. Dabei zeige sich eine deutliche Abschwächung der regionalen Unterschiede, teilte die Beratungsstelle für Unfallverhütung am Dienstag mit.

So hat sich im Tessin die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten im vergangenen Jahrzehnt nahezu halbiert – von 99 (im Jahr 2010) auf heute durchschnittlich 51. In der Romandie sank die Zahl im selben Zeitraum von 74 auf 49 Tote und Schwerverletzte im vergangen Jahr.

Angleichung an Deutschschweiz – ausser beim Velo

Die lateinischen Sprachregionen gleichen sich damit der Deutschschweiz an. Hier forderte der Strassenverkehr 2010 54 Tote und Schwerverletzte, die aktuelle Studie kommt auf 45. Trotzdem gebe es weiterhin regionale Unterschiede, schreibt die BFU. So gibt es in den lateinischen Landesteilen nach wie vor mehr Unfälle mit Alkohol am Steuer. Im Gegenzug wird in der Deutschschweiz und der Romandie schneller gefahren als im Tessin. Dort ist laut BFU die subjektive Erwartung, in eine Geschwindigkeitskontrolle zu geraten, offenbar höher.

Im Unterschied zu 2010 gibt es heute mehr schwere Unfälle mit Zweirädern als mit Autos. Auch hier gibt es laut BFU einen deutlichen regionalen Unterschied: Während die Zweiradunfälle in der Deutschschweiz vorwiegend auf das Konto von E-Bikes und Velos gehen, sind in der lateinischen Schweiz vor allem Motorräder betroffen.

Wie die aktuellen Studienergebnisse weiter zeigen, bleibt der Veloboom eine Deutschschweizer Eigenheit: Hier nutzen inzwischen 12 Prozent der Bevölkerung das Fahrrad täglich. In den anderen Sprachgebieten der Schweiz sind es dagegen nur vier Prozent. Auch legen die Deutschschweizer im Durchschnitt mehr als doppelt so viele Kilometer mit E-Bikes und Velos zurück als Tessiner und Welsche.