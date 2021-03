Strassenverkehr Starke Schneefälle hielten Pannenhilfe von TCS auf Trab Im Winter 2020/2021 waren die Einsätze der TCS Pannenhilfe insgesamt zwar leicht rückläufig. Dafür sorgten die starken Schneefälle im Januar und Februar für Hochbetrieb. 16.03.2021, 09.36 Uhr

Der TCS hatte im Januar und Februar 2021 besonders viel zu tun. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Patrouille des Touring Club Schweiz (TCS) musste von November bis Februar 111'544-mal Automobilisten in Not helfen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Wintereinsätze damit leicht zurück, wie der TCS am Dienstag mitteilt. Vor allem die Monate November und Dezember verzeichneten tiefere Pannenzahlen. Dafür konnte der TCS im Januar und Februar nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen.