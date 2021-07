Mit 143 km/h durch Biberist: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Mit 143 km/h in 50er-Zone: Polizei zieht 26-jährigen Raser aus dem Verkehr

Biberist SO

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Biberist SO ist der Polizei in der Nacht auf Samstag ein Raser ins Netz gegangen. Er bretterte mit 143 Stundenkilometern über die Strasse. Nun wird er angezeigt.