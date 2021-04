Strassenverkehr Kurioser Fall: Lenker schaut koreanische Serie auf Tablet und sieht keinen Fehler darin Ein 34-jähriger Koreaner hat während seiner Autofahrt munter eine Serie auf dem Tablet geschaut. Als ihn eine Patrouille stoppte, gab er sich ahnungslos. 21.04.2021, 12.20 Uhr

Auf dem Tablet schaute der Mann während dem Fahren eine koreanische Serie. Kapo LU

(rwa) Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag auf der A2 bei Emmenbrücke. Die Luzerner Polizei hatte eine Meldung erhalten, wonach ein Autofahrer dauernd auf sein Tablet schaue und dadurch stark abgelenkt sei. Eine Patrouille hielt den Fahrer bei der Raststätte in Neuenkirch an, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.