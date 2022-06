Glück: 23-Jähriger kracht mit Auto in Esszimmer

Strassenverkehr Glück gehabt: 23-Jähriger kracht mit Auto in Esszimmer – nur leicht Verletzte Ein Autounfall ist am Samstagabend im schaffhausischen Hallau glimpflich ausgegangen. Ein 23-jähriger Lenker krachte mitten in ein Wohnhaus. Es blieb bei Leichtverletzten. Gross ist dagegen der Sachschaden. 26.06.2022, 11.37 Uhr

Nach dem Unfall zeigt sich im Esszimmer ein Bild der Verwüstung. Kapo SH

Einen gehörigen Schrecken erfuhren wohl die Bewohner eines Hauses am Samstag kurz vor Mitternacht in Hallau, als plötzlich ein Auto in ihrem Esszimmer landete. Darin sass ein 23-jähriger Mann, der zuvor aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen war, eine Wiese überquert hatte und erst nach der Kollision mit dem Wohnhaus zum Stillstand gekommen war.