Strassenverkehr Blechlawine an Ostern: Rückreise wird zum Geduldsspiel Wer über Ostern auf der Nord-Süd-Achse unterwegs war, brauchte Geduld: Beim Gotthard-Tunnel staute sich der Verkehr zu Spitzenzeiten auf einer Länge von elf Kilometern. Auch die Rückreise aus dem Tessin droht zum Geduldsspiel zu werden. 18.04.2022, 11.20 Uhr

Autos so weit das Auge reicht: Der Osterstau blieb auch dieses Jahr nicht aus. Keystone

Es ist ein hinlänglich bekanntes Bild an Ostern. Stossstange an Stossstange stehen die Autos vor dem Gotthard-Südportal in Richtung Norden. Nach dem am Gründonnerstag die Menschen ins Tessin fuhren, ging es am Ostermontag wieder nach Hause. Bereits um kurz vor 11 Uhr staute sich der Verkehr zwischen Quinto und dem Südportal auf einer Länge von vier Kilometern. Der Zeitverlust betrug 45 Minuten, wie der TCS auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb.

Im Verlauf des Tages dürfte die Blechlawine noch anwachsen. Freie Fahrt dürfte es nach 22 Uhr geben. Wer den Stau umgehen möchte, wählt am besten die A13 über San Bernardino.

Am Gründonnerstag hatte sich das gleiche Schauspiel in umgekehrter Richtung ereignet. Bereits morgens staute sich der Verkehr vor dem Nordportal zwischen den Urner Gemeinden Erstfeld und Göschenen auf einer Länge von sieben Kilometern. Bis 10 Uhr wuchs die Blechlawine auf elf Kilometer an. Die Folge: 1 Stunde und 50 Minuten Zeitverlust.

Bereits am Mittwoch hatten die Reisenden für einen Rekordstau gesorgt. Gemäss Viasuisse war die Blechlawine an einem Mittwoch vor Ostern noch nie so lang gewesen.

So entwickelt sich der Stau am Gotthard vor Ostern 2022.

Generell nutzten viele Schweizerinnen und Schweizer die Ostertage für eine Reise. Wer nicht vor dem Gotthard im Stau stand, zog es weiter weg. Doch auch an den Schweizer Flughäfen war dieses Wochenende Geduld gefragt.

So rechnete der Flughafen Zürich über Ostern mit rund 70’000 Passagiere pro Tag, was rund 70 Prozent des Passagieraufkommens vor Corona ausmacht. Die beliebtesten Destinationen an den Feiertagen waren gemäss Mitteilung London, Berlin, Palma de Mallorca, Amsterdam und Dubai. Obwohl die Passagierzahlen tiefer seien als vor der Krise, könne es dennoch zu Wartezeiten kommen, wenn viele Flugzeuge innert kurzer Zeit starten, heisst es weiter. (abi/agl/rwa)