Sternenhimmel Augen auf und Wünsche bereithalten: Es wimmelt bald von Sternschnuppen In vielen Regionen gab es heuer am 1. August kein Feuerwerk. Nun gibt es ein Himmelsspektakel ohne Knalleffekt: Die Sternschnuppennächte stehen vor der Türe. Und das Wetter macht mit. 11.08.2022, 12.44 Uhr

Vor allem Bewohnerinnen und Bewohner abseits der Städte dürfen sich auf Nächte voller Sternschnuppen freuen. Keystone

Es ist Perseiden-Saison. Was klingt wie eine gemeine Abart einer Heuschnupfen-Polle oder eine neue Corona-Variante, ist was Erfreuliches: Sternschnuppenzeit. Dieser alljährliche Meteorschauer erreicht jeweils in der ersten Augusthälfte seinen Höhepunkt, wie MeteoNews mitteilt. «Jedes Jahr um diese Zeit taucht die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne in eine Wolke aus Trümmerteilchen ein, die der Komet ‹109P/Swift-Tuttle› bei seiner Reise durch den Weltraum zurücklässt», heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Diese Staubteilchen würden mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre treffen und so die Luftmoleküle zum Leuchten bringen. Diese «Meteore» würden dabei komplett verglühen – ganz im Gegensatz zu den Meteoriten. Aber eigentlich ist das alles gar nicht so wichtig. Viel wichtiger: viele sichtbare Sternschnuppen. Am meisten davon gibt es in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag zu sehen. «Zwischen 22 und 4 Uhr dürften pro Stunde bis zu 100 vorbeifliegende Sternschnuppen zu sehen sein», so MeteoNews. Nachtschwärmer werden auch belohnt: «Seinen Höhepunkt erreicht der Sternschnuppenfall gegen 3 Uhr.»

Pro Schnuppe ein Wunsch

Auch die Spielverderber Wolken scheinen dem Spektakel keinen Streich zu spielen. «Es gibt im Norden einen praktisch wolkenfreien Himmel und damit freie Sicht», heisst es in der Mitteilung. Aber Achtung: Einen Schnuppenfeind gibt es dennoch. Den Vollmond. «Sein helles Licht wird so viele der schwächeren Leuchtspuren überstrahlen, sodass man nur die helleren Sternschnuppen sehen dürfte», relativiert der Wetterdienst die Himmelsfreude.

Einen nächsten Dämpfer hat MeteoNews für alle Städterinnen und Städter. Diese kriegen wegen der Lichtverschmutzung weniger Sternschnuppen zu sehen. Es dürften aber immer noch 20 bis 40 pro Stunde sein. In dunkleren Gebirgsgebieten sind es dagegen sogar 80 bis 120. Es lohnt sich also einen Haufen Wünsche bereitzuhalten: Für jede gesehene Sternschnuppe verspricht der Volksmund einen erfüllten Wunsch.

Für alle Wünschfanatiker hat MeteoNews noch ein paar Tipps auf Lager, damit auch ja jede Gelegenheit entdeckt wird. So wird empfohlen, die Augen zuerst etwas an die Dunkelheit zu gewöhnen. «Zudem ist es am bequemsten, die Sternschnuppen liegend zu geniessen», heisst es weiter. Ach, und noch was: Voraussetzung für einen erfüllten Wunsch ist, «dass man den Wunsch für sich behält.» Für stille Geniesse könnte also gelten, was Züri West so schön besungen hat «Irgendeinisch fingt ds Glück eim». (mg)